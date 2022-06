Magna Grecia Festival, il debutto

Sito: orchestramagnagrecia.it



MAGNA GRECIA FESTIVAL, DOPO “HOLLYWOOD”



Dopo l’anteprima con l’Orchestra giovanile, il Magna Grecia Festival prosegue domenica 3 luglio, alle 20.00 al Sun Bay Lido: “Ribelli”, i personaggi dello sport che hanno corso controvento; protagonista il giornalista sportivo Federico Buffa in una intervista teatrale condotta da Marco Caronna. Orchestra della Magna Grecia diretta da Valter Sivilotti (ingresso 10euro).



Giovedì 7 luglio, alle 21.00, Arena Villa Peripato: “Indimenticabile Whitney”. Con Belinda Davids, Orchestra della Magna Grecia diretta da Roberto Molinelli (ingresso 10euro). Martedì 12 luglio, alle 21.00, Arena Villa Peripato: “Alice canta Battiato”. Alice, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Carlo Guaitoli (ingresso 35euro).



Venerdì 15 luglio, alle 20.00, allo Yachting Club: “A ritmo di Bernstein”, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Michele Nitti, con Anna Serova, viola; Laura Marzadori, violino (ingresso 10euro). Lunedì 25 luglio, alle 20.00, al Lido Lamarée: “I love Rachmaninov”: Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Bartosz Zurakowski, al piano Ivan Donchev (ingresso 5euro). Venerdì 29 luglio alle 20.00, allo Yachting Club: “Lirica sotto le stelle”. Le più belle arie pucciniane con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Giuseppe La Malfa, con Francesca Manzo, soprano; Gustavo Castillo, baritono (ingresso 5euro).



Giovedì 4 agosto, alle 21.00, Arena Villa Peripato: “Falstaff”, l’ultima opera di Verdi con l’Orchestra della Magna Grecia e l’Orchestra giovanile della Magna Grecia insieme, dirette dal Maestro Gianluca Marcianò (5euro). Infine, mercoledì 10 agosto alle 21.00, Arena Villa Peripato: “The Elton Show”, una delle più grandi leggende viventi del rock e del pop, celebrata dalla voce di C.J. Marvin, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli.



TARANTO - Mercoledì 29 giugno alle 21.00 nell’Arena Peripato di Taranto, anteprima del Magna Grecia Festival con l’Orchestra giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto, diretta da Davide Sanson, al pianoforte Pasquale Iannone. In programma “Hollywood”, un omaggio alla Mecca del cinema con musiche di Chase, Horner, Bernstein, Gershwin e Rachmaninov. Ingresso: 5euro.L’esperienza di un pianista di levatura internazionale, Iannone, e la grande esperienza di un direttore, Sanson, unita all’entusiasmo e ad una già invidiabile preparazione di musicisti di giovane età, che fanno parte dell’Orchestra giovanile.«Felici nel dare il via alla diciannovesima edizione del Magna Grecia Festival – ha detto Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia – attraverso l’offerta di un cartellone estremamente eterogeneo, per tutti i gusti e per tutte le età».Il Magna Grecia Festival è una rassegna realizzata dall’ICO Magna Grecia, in collaborazione con Comune di Taranto, Regione Puglia, Ministero della Cultura, sostenuta da BCC San Marzano di San Giuseppe, Varvaglione 1921, Five Motors, Programma Sviluppo, Teleperformance, Ninfole e Kyma Mobilità.Entusiasta del progetto il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. «L’Orchestra Giovanile Magna Grecia – Città di Taranto, è qualcosa di grande per la nostra città: mette in relazione fra loro tre realtà fondamentali: il Comune di Taranto, il liceo musicale “Archita” e l’ICO Magna Grecia, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla musica di qualità; è su questi ragazzi che desideriamo formare una nuova generazione in grado di dare una svolta culturale alla città».L’Orchestra giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto, parte proprio con un’intesa siglata nell’aprile 2020 a Palazzo di Città, dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, dal dirigente scolastico dell’Istituto “Archita” Francesco Urso, e dal Maestro Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra ICO della Magna Grecia. Fra i promotori e sostenitori del progetto, l’assessore Fabiano Marti, oggi con delega a Cultura e Spettacolo, i professori Ornella Carrieri e Paolo Battista dello staff dello stesso liceo musicale.Sette i tutor che hanno seguito le attività dei ragazzi selezionati: i professori Ornella Carrieri, Miriam Bisceglie, Francesco Parente, Luigi Facchini, Giuseppe D’Elia, Michele Santoro e Giacomo Battista (cui spetta anche il ruolo di concertatore).“Hollywood”, Orchestra giovanile – Città di Taranto diretta da Davide Sanson, al pianoforte Pasquale Iannone. Musiche di Chase, Horner, Bernstein, Gershwin e Rachmaninov. Ingresso: 5euro. Online: eventbrite. Orchestra Magna Grecia: via Giovinazzi 28 (3929199935), via Tirrenia 4 (099.7304422).