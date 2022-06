Basket, Happy Casa Brindisi: ritorna Scott Ulaneo

Ulaneo dovrà trovare l’intesa economica e valutare eventuali nuove proposte nel caso in cui non dovesse restare a Brindisi. Ulaneo è un cestista di grande talento, tecnica e qualità. Il tecnico Frank Vitucci dovrà valutare una sua eventuale permanenza in Salento.

- In A/1 di basket maschile Scott Ulaneo ritorna all’ Happy Casa Brindisi. Il cestista è di nuovo in Puglia dopo la fine del prestito con l’Eurobasket Roma dove ha giocato in A/2. Presto il direttore sportivo Simone Giofrè e il presidente della squadra pugliese Fernando Marino dovranno decidere se confermarlo per la prossima stagione.