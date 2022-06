Cinquanta Spirito Italiano presto in visita in Puglia

Il cosiddetto “bar all’italiana” è un luogo di aggregazione e svago a 360 gradi: si può leggere il giornale durante il momento della colazione oppure ci si può incontrare durante l’ora dell’aperitivo e del post cena.



A guidare il progetto ci sono Alfonso Califano e Natale Palmieri, due giovani paganesi con alle spalle un curriculum di tutto rispetto nel settore ricettivo.



Alfonso Califano, classe 1990, ha lavorato a Londra approdando al Dandelyan, votato nel 2018 miglior cocktail bar al mondo nella lista “50 Best”.



Natale Palmieri, classe 1986, ha da sempre gestito dei bar a Pagani prima di aprire Cinquanta. Poche settimane fa è arrivato secondo a World Class Italia (la competizione per bartender più importante d'Italia).





Lo staff di Cinquanta Spirito Italiano oggi conta 32 dipendenti ritornati al luogo di nascita per prendere parte al progetto.

Per il mio programma Experiences 2022 questa settimana sono andato a trovare i ragazzi di “Cinquanta – Spirito Italiano”, un cocktail bar poliedrico a Pagani (SA).Una bellissima Realtà che presto sarà in Puglia in partnership a Piano Susci Italiano a Gioia del Colle (BA). Cinquanta ha dato vita ad un progetto di respiro internazionale, unico nel suo stile.L’obiettivo è quello di rendere innovativo e moderno il concetto del “bar all’italiana”, uno degli stili di attività ristorativa più esaltati al mondo.