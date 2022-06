Aggressione a Serracapriola (Fg), Marti: "Solidarietà al segretario della Lega"

BARI - “Mi pare intollerabile quanto accaduto a Serracapriola. Non è un episodio che si può liquidare come un momento di escandescenze di un ubriaco: il vicesindaco e segretario cittadino della Lega, nel tentativo di fermare l’aggressore e proteggere gli avventori del bar, ha rimediato un calcio alla schiena. Ora, che il caso fortuito abbia voluto, vivadio, che se la sia cavata solo con qualche ecchimosi non ridimensiona la gravità dei fatti. È evidente a tutti che poteva andare peggio. A Michele Leombruno - sottolinea il segretario regionale della Lega, il senatore Roberto Marti- va tutta la mia solidarietà e la mia stima per il coraggio di affrontare quell’uomo. Un uomo (le cronache parlano di un immigrato), probabilmente ubriaco, che ha iniziato a lanciare bottiglie contro delle persone sedute ad un bar. La situazione era evidentemente così pericolosa che sono scappati tutti. Una bottiglia avrebbe potuto ferire chiunque, anche un bambino. So che è stato arrestato ma intendo seguire tutto quanto accadrà nei prossimi giorni”.