Convocato il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica: in discussione le azioni di contrasto al ripetersi delle “spaccate” e agli episodi di molestie nelle aree della movida

BARI - Giovedì 30 giugno, alle ore 9.30, si riunirà in Prefettura, anche alla presenza del Procuratore della Repubblica Roberto Rossi, il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dalla prefetta Antonella Bellomo per discutere, tra l’altro, del fenomeno delle cosiddette “spaccate” che sta nuovamente colpendo gli esercizi commerciali dei quartieri centrali della città e degli episodi di molestie perpetrate nelle aree della movida.“L'impegno della Prefettura, della Magistratura e delle Forze dell'ordine a tutela della sicurezza e per il presidio della città non è mai venuto meno - dichiara Antonio Decaro - e la convocazione di questo Comitato, nel giro di pochi giorni, è l'ennesima dimostrazione del fronte comune e della sinergia istituzionale nelle azioni di contrasto a questo tipo di reati che incidono fortemente sulla percezione di sicurezza personale e collettiva della città”.