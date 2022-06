A New York Salvatore Ferragamo inaugura un nuovo concept store nel quartiere di Soho

Salvatore Ferragamo inaugura un innovativo concept store a Soho, New York. Hub all’avanguardia, nel quartiere più vivace della città - al 63 di Greene Street, Ferragamo Soho Concept Store accoglie i clienti in un’esperienza di shopping altamente immersiva e tecnologica.

Con elementi esperienziali ideati insieme allo studio creativo multidisciplinare newyorkese DE-YAN, un’installazione NFT in collaborazione con l'artista digitale Shxpir, un programma personalizzato di sneaker via ologramma e una capsule in edizione limitata, Ferragamo Soho Concept Store celebra la fiorente comunità culturale di Soho attraverso un progetto retail innovativo.

Ferragamo ha collaborato con l’artista newyorkese Shxpir - pioniere dell'arte digitale - per lanciare un'installazione NFT. È la prima volta che un progetto di arte digitale riunisce non solo un brand e un artista, ma anche il loro pubblico, per creare opere uniche in uno spazio fisico. Immaginata da DE-YAN e realizzata come uno stand multisensoriale all'interno dello store, l'esperienza fonde il mondo del Web3 e quello del retail fisico: gli ospiti possono scegliere tra una selezione di fondali progettati da Shxpir, poi catturati da una speciale fotocamera ad alta qualità. Una volta create in negozio, i visitatori avranno l'opportunità di coniare le loro opere d'arte - limitate a 256 singoli NFT - sulla Blockchain di Ethereum tramite Opensea.

Dalla collaborazione con Shxpir nasce anche una capsule in edizione limitata, composta da 200 t-shirt e 150 felpe con print dalla grafica esclusiva. Lanciata durante il mese del Pride, tutti i proventi della capsule di abbigliamento saranno donati direttamente a The Center, una delle organizzazioni LGBTQ+ storiche di New York.

Soho Concept Store ospita anche un programma di personalizzazione delle sneaker via ologramma, creato in collaborazione con DE-YAN: i clienti possono progettare la loro esclusiva versione di 6R3ENE, l'ultima silhouette unisex del marchio, scegliendo tra un'ampia gamma di colori e dettagli e visualizzando il work in progress attraverso proiezioni olografiche. Esclusiva per il Ferragamo Soho Concept Store, la sneaker 6R3ENE reinventa i codici del brand: materiali di prima qualità incontrano l'impareggiabile maestria attraverso la costruzione Strobel, simile a un calzino, realizzata da abili artigiani. La tomaia è composta da ECONYL®, una fibra rigenerata al 100% da reti da pesca e altri scarti di nylon, con rivestimenti sia in pelle che in suede che danno una seconda vita ai ritagli di produzione. La suola è in microgomma, mentre il filo per cucire è realizzato al 100% in poliestere riciclato post-consumo.