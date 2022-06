Coronavirus: i dati aggiornati al 29 giugno

ROMA - I dati provenienti dagli ospedali sentinella confermano la costante crescita di pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari.Nel dettaglio secondo gli ultimi dati forniti dal ministero della Salute, i nuovi contagi sono 94.165. Il tasso di positività è al 26,4% e i decessi 60. Aumentano i ricoveri (+219) e le terapie intensive (+11). Dopo oltre 3 settimane di stabilità cresce di un punto l'occupazione delle intensive che torna al 3% in 24 ore. Numeri che dimostrano che questa del Covid "è una sfida aperta", dice il ministro della Salute,. "Dovremo prepararci per campagna di vaccinazione in autunno".Intanto, anche Hong Kong registra un nuovo picco di casi, mentre il presidente cinesedifende la strategia 'zero Covid'.