Via libera ufficiale della Nato all'adesione di Svezia e Finlandia

(via President Joe Biden fb)

MADRID - Da Madrid, il segretario generale dell'Alleanza annuncia l'invito formale ai due Paesi. Gli Usa rafforzeranno la loro presenza militare in Europa, incluse capacità difensive aeree aggiuntive in Germania e Italia. Così il presidente americanoaprendo il summit Nato a Madrid."Oggi lanciamo un messaggio: la Nato è forte e unita", ha detto Biden. Nell'ambito dell'aumento della presenza militare in Europa, gli Stati Uniti invieranno in Italia un battaglione per la difesa aerea a corto raggio composto da 65 militari. Lo annuncia il. Il gruppo, precisa il dipartimento della difesa Usa, è un'unità subordinata al battaglione per la difesa aerea a corto raggio stanziato in Germania."La Federazione Russa è la minaccia più significativa e diretta alla sicurezza degli Alleati e a pace e stabilità nell'area euro-atlantica. Cerca di stabilire sfere di influenza e controllo diretto attraverso coercizione, sovversione, aggressione e annessione. Usa mezzi convenzionali, informatici e ibridi contro noi e nostri partner". È il passaggio principale dello Strategic Concept 2022 diffuso dalla Nato al vertice di Madrid. Il presidente ucraino, in videocollegamento, ha chiesto ai Paesi dell'Alleanza 'artiglieria moderna e sostegno finanziario' contro la Russia.Intanto la Norvegia, accusata da Mosca di bloccare rifornimenti alimentari ai minatori russi nell'Artico, fa sapere di aver autorizzato l'invio di lanciarazzi multipli all'Ucraina.