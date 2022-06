Explora Journeys annuncia una serie di viaggi inaugurali in Alaska per la primavera 2024

GINEVRA – Explora Journeys ha annunciato oggi l'aggiunta dell'Alaska alla collezione di viaggi esclusivi di EXPLORA I. Il brand di lifestyle e viaggi di lusso ha svelato tre nuovi incredibili viaggi con partenza da Vancouver, in Canada, che forniranno agli ospiti la rara opportunità di esplorare la natura selvaggia e incontaminata dell'Alaska da una prospettiva unica. Ogni viaggio realizza l'obiettivo del brand, consentendo agli ospiti di scoprire destinazioni affascinanti e di creare ricordi indelebili, tutto con un impatto minimo sull'ambiente naturale per cui l'Alaska è rinomata.Il viaggio inaugurale in Alaska, Remote Wrangell and Spectacular Sitka di 11 notti, partirà da Vancouver il 6 maggio 2024 e navigherà lungo l'Inside Passage, Wrangell, il fiordo Tracy Arm, Juneau, Sitka, Skagway, Ketchikan, il fiordo Misty e Victoria, rientrando a Vancouver il 17 maggio 2024.Sailing the Whale’s Highway è un viaggio di 11 notti che include Icy Strait Point, Hoonah e il ghiacciaio Hubbard, mentre Journey of the Glaciers, di 10 notti, svelerà coste scolpite da fiumi di ghiaccio frastagliato, navigando tra isole sparpagliate come pezzi di un puzzle all'interno di baie blu cobalto. Il ghiacciaio Mendenhall e i fiordi Misty e Tracy Arm sono destinazioni straordinarie ed effimere che lasceranno ricordi e sensazioni duraturi. Questi viaggi esaltano la forza viscerale dell'Alaska, alla scoperta di un mondo di nuove avventure. Gli ospiti potranno connettersi con le culture del luogo e scoprire paesaggi che non si trovano in nessun'altra parte del globo.Michael Ungerer, Chief Executive Officer di Explora Journeys, ha dichiarato: “Le esperienze offerte da Explora Journeys in Alaska saranno in egual misura fonti di ispirazione ed entusiasmo, soprattutto per chi è alla ricerca di esplorazioni impareggiabili. Coniugando viaggi di lusso e avventura, alla scoperta di montagne imponenti, la tundra artica, fiumi maestosi, fiordi e ghiacciai, gli oceani profondi e glaciali, la fauna selvaggia e una natura incontaminata, Explora Journeys garantirà un'esperienza unica nel suo genere. In questi viaggi, i nostri ospiti avranno inoltre la possibilità di vivere la nostra esclusiva filosofia, Ocean State of Mind, una predisposizione mentale ispirata a una nuova esperienza sul mare, tanto ricercata quanto sfuggente”.Ogni viaggio ha una personalità unica e offre avventure esclusive, dall'esplorazione ravvicinata del ghiacciaio Mendenhall, che risale all'ultima era glaciale, al sorvolo delle ampie distese naturali, dalla scoperta della natura più maestosa con gli orsi bruni alla pesca del salmone, o ancora l'osservazione delle megattere in acque gelide e tranquille. Anche chi desidera seguire un passo più lento troverà numerose opzioni tra cui scegliere, tutte accomunate dalla passione per un turismo sostenibile, che consentiranno di arricchirsi attraverso la connessione con la natura più incontaminata.Sia a bordo che a terra, gli ospiti potranno esplorare la scena gastronomica dell'Alaska, visitando ristoranti che offrono una scelta incredibile di pesce locale, selvaggina e prodotti freschissimi, toccando con mano una nuova dimensione di cucina stagionale basata su ingredienti del posto. Tra i piatti preferiti dai locali ci sono il salmone argentato e i granchi del Pacifico, da gustare accompagnati da una dissetante birra o dal sidro, prodotti da una delle numerose e rinomate microbirrerie dell'Alaska.Gli ospiti possono prenotare in modo efficiente e ottimizzato presso il loro consulente di viaggi di fiducia tramite la piattaforma digitale www.explorajourneys.com/traveladvisors , contattando gli Ambassador dell'Explora Experience Centre al numero 0800 014 8486 o sul sito di Explora Journeys all'indirizzo www.explorajourneys.com I viaggi in Alaska di Explora Journeys si svolgeranno tra il 6 maggio 2024 e il 28 agosto 2024.Remote Wrangell and Spectacular Sitka – 11 nottiEsplorate una regione dove le montagne non hanno nome, le strade pavimentate sono poche e le ampie distese selvagge sono le porte per oltrepassare il regno dell'immaginazione. Avventuratevi fino alla remota isola di Wrangell, visitate Sitka e ammirate con stupore i fiordi Misty e Tracy Arm. Vivete esperienze adrenaliniche sorvolando il Monte Edgecumbe, navigando il Sitka Sound in kayak o esplorando con un'escursione a piedi installazioni della Seconda Guerra Mondiale. Scoprite dall'interno la Fortezza di Bears e ritrovate la pace nella Cattedrale di St. Michael con la sua cupola blu.Date di navigazione: 6 maggio 2024 - 17 maggio 2024Porti di scalo: Vancouver, navigazione lungo l'Inside Passage, Wrangell, fiordo Tracy Arm, Juneau, Sitka, Skagway, Ketchikan, fiordo Misty, Victoria, VancouverDate di navigazione:17/05/2024 - 28/05/202407/06/2024 - 18/06/202428/06/2024 - 09/07/202419/07/2024 - 30/07/202409/08/2024 - 20/08/2024Porti di scalo: Vancouver, navigazione lungo l'Inside Passage, Ketchikan, Icy Strait Point (Hoonah), ghiacciaio Hubbard, Valdez, Juneau, Sitka, Victoria, VancouverEsplorate tutto l'Inside Passage, per vivere un'esperienza quasi mistica per la sua bellezza. Navigate lungo coste scolpite da fiumi di ghiaccio frastagliato, scoprendo isole sparpagliate come pezzi di un puzzle all'interno di baie blu cobalto. Il ghiacciaio Mendenhall e i fiordi Misty e Tracy Arm sono destinazioni straordinarie ed effimere che lasceranno ricordi e sensazioni duraturi. Partecipate a escursioni a piedi, in bicicletta o su paddle, fate trekking alla scoperta della fauna e flora locali o salite a bordo di un idrovolante per ammirare dall'alto la foresta nazionale di Tongass.Date di navigazione:28/05/2024 - 07/06/202418/06/2024 - 28/06/202409/07/2024 - 19/07/202430/07/2024 - 09/08/2024Porti di scalo: Vancouver, navigazione lungo l'Inside Passage, Wrangell, Juneau, Sitka, Skagway, fiordo Tracy Arm, Ketchikan, navigazione lungo il fiordo Misty, Victoria, Vancouver