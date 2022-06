Lavoro: prorogata decontribuzione Sud, Fontana (Confindustria Puglia): "Ottimo risultato"

BARI - “ Apprendiamo oggi con soddisfazione che la Commissione europea ha autorizzato la proroga della decontribuzione per le assunzioni nelle regioni del Sud Italia. La misura sarebbe scaduta fra pochi giorni e molte imprese pugliesi e meridionali erano in allarme, temendo di non farcela a sostenere ulteriori costi, perché già schiacciate dai rincari delle materie che si aggiungono ai costi legati agli svantaggi competitivi del Mezzogiorno. Dobbiamo ringraziare le Ministra Carfagna per questo successo, che è un successo non del Sud per il Sud, ma del Sud per l’Italia. Ora però dobbiamo guardare avanti, ed osare di più. Questa misura può e deve diventare strutturale, perché il Mezzogiorno sta vivendo un’emergenza demografica che avrà conseguenze catastrofiche sulle imprese e sull’economia”. Così il presidente di Confindustria Bari e Barletta Andria Trani e di Confindustria Puglia Sergio Fontana plaude alla notizia che il governo italiano ha ottenuto dalla Commissione europea la proroga della decontribuzione per le assunzioni nelle regioni del Sud Italia.