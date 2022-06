Margherita di Savoia, 'Estate sicura': al via i controlli dei Cc su tutto il litorale

I controlli continueranno con cadenza regolare nelle prossime settimane, con particolare riguardo al monitoraggio nei confronti degli stabilimenti balneari presenti su tutto il litorale.

MARGHERITA DI SAVOIA (BT) - Si sono intensificati i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Barletta e in modo particolare della Stazione di Margherita di Savoia su tutto il litorale margheritano per vigilare, in particolar modo nel corso dell’ormai prossimo periodo estivo, sul regolare svolgimento delle attività balneari e della movida serale, particolarmente effervescente nell’arco serale e notturno. In particolare, nella serata di ieri i militari della locale Stazione hanno implementato l’attività di controllo del territorio con dei servizi finalizzati al contrasto di quei fenomeni di assembramento, di contrasto all’odioso fenomeno di spaccio di stupefacenti, oltreché della cosiddetta “malamovida”.Il dispositivo è stato composto dai reparti territoriali dell’Arma dei Carabinieri, e in particolare dalla Stazione di Margherita di Savoia, dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia, e da personale della Squadra di Intervento Operativo dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”. Nel corso di tale attività i militari hanno proceduto al controllo di 2 locali commerciali, siti proprio in Margherita di Savoia.Durante il servizio coordinato, sono stati altresì organizzati tre posti di controllo a doppio senso di marcia, sia nei pressi del centro cittadino, ove sono state controllate 30 autovetture, identificate 40 persone nonché comminate 5 sanzioni al Codice della Strada: due per art. 193 c.2 del C.d.s. (assicurazione scaduta), per la quale si è proceduto al sequestro amministrativo del veicolo, due per art. 172 c. 1 e 10 (mancato uso della cintura di sicurezza) ed un’altra per art. 180 Cd.s. c. 1 e 7 (mancanza documenti).