Medvedev all'attacco dei leader europei: "In visita a Kiev fan di rane, wurstel e spaghetti"

Mentre i tre leader Draghi, Macron e Scholz si recavano con un treno a Kiev per visitare l'Ucraina lacerata dalla guerra, Medvedev ha lanciato tramite twitter un post al vetriolo contro la visita: "I fan europei di rane, wurstel e spaghetti adorano visitare Kiev. Con zero utilità. Promettono l’adesione all’Ue e vecchi obici in Ucraina, ubriachi di horilka e se ne vanno a casa in treno, come 100 anni fa. Tutto bene. Tuttavia, questo non avvicinerà l’Ucraina alla pace. Il tempo scorre".