Milano: al Fuorisalone la spettacolare mostra firmata Hermès

MILANO - Leggerezza e raffinatezza. Al Fuorisalone 2022 di Milano, è andata in scena la spettacolare mostra di Hermès, alla Pelota in via Palermo 10, in zona Corso Garibaldi.

Quattro architetture monumentali realizzate in legno e carta dialogano con le collezioni, in una scenografia luminosa. La ricerca della leggerezza si esprime attraverso la creazione degli oggetti e la loro presentazione, un po’ come una sfida alla forza di gravità. Il tessile, valorizzato da nuovi savoir-faire, è il grande protagonista e diventa il filo conduttore di una collezione per la casa.

Sei creazioni compongono la trama di questo manifesto della leggerezza. Sono tutte realizzate in cachemire, una delle materie predilette di Hermès. Questa fibra naturale, straordinariamente fine, unisce robustezza al tatto e luminosità dei colori.

Oggetti, porcellana e arredamento affermano la loro unicità: un pezzo di cuoio tagliato e ripiegato, con decorazione dipinta a mano, diventa un centrotavola, dei piatti in porcellana riflettono i raggi del sole, un sedile in paglia intrecciata rende una sedia tanto delicata quanto resistente.

Trovare il giusto equilibrio tra materia e colore. Ricercare la leggerezza nel disegno dell’oggetto. Domare la materia e valorizzarla con l’apporto di una manualità innovativa. La leggerezza delle linee e dello stile è in grado di attraversare il tempo.

Il plaid Construction, ispirato ai disegni di Gianpaolo Pagni, esprime la sua dimensione grafica direttamente nella materia. I pannelli di cachemire vengono assemblati mediante rimagliatura, una tecnica mutuata dall’arte del cucito.

La coperta Surface è realizzata con straordinari esagoni modellati in un cachemire che combina il lavoro del patchwork con la minuziosità del quilt, due tecniche perfettamente padroneggiate dall'artista americana Carson Converse. I giochi discreti di texture, materia, colore e trasparenza animano H Pythagore, un assemblaggio di quadrati di cachemire tessuti e tinti a mano. H Tartan e H Tissage sono il risultato di cuciture sperimentali su tessuti di cachemire dalla rara finezza.