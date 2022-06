Puglia: iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo, pubblicato l’avviso

L’Assessore: “Vogliamo sostenere le iniziative che promuovono e favoriscono lo scambio e il confronto tra i popoli del Mediterraneo”

BARI - Da oggi e fino al 18 luglio prossimo è possibile partecipare all’Avviso pubblico 2022 “Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo”.Un avviso pubblico attraverso il quale la Regione Puglia intende sostenere iniziative di carattere promozionale che favoriscano o abbiano favorito lo scambio e il confronto con le popolazioni del bacino del Mediterraneo, realizzate solo sul territorio regionale per favorire la costruzione di un sistema integrato di relazioni fra i cittadini.“Si tratta di un supporto concreto – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico –a quelle realtà impegnate a promuovere una cultura delle relazioni pacifiche, del dialogo interculturale e dei diritti umani. Realtà che sono numerose sul territorio regionale e che svolgono una funziona fondamentale perché educano al rispetto, alle differenze, alla convivenza pacifica e allo scambio culturale che arricchisce”.Saranno ammissibili a contributo le iniziative finalizzate a diffondere la cultura della pace, della non discriminazione, delle pari opportunità, del rispetto dei diritti umani, a promuovere il dialogo interculturale, la difesa dei diritti delle minoranze realizzate da soggetti pubblici e soggetti privati, costituiti in forma associativa, che operano con continuità nel territorio pugliese e con sede operativa in Puglia da almeno un anno, quali istituzioni scolastiche, culturali, scientifiche e universitarie, associazioni, fondazioni, organizzazioni non governative, cooperative, organismi pubblici ed enti locali.I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza per progettualità rientranti in almeno una delle seguenti tipologie: mostre e rassegne; convegni, seminari, workshop; eventi, manifestazioni culturali, iniziative solidali, spettacoli teatrali e musicali; pubblicazioni e progetti editoriali anche multimediali.Il contributo massimo erogabile è di € 10.000, per iniziative realizzate successivamente al 31.12.2021 ed entro e non oltre il 31.12.2022.