San Ferdinando di Puglia: due ori e tre bronzi per la scuola di karate del Team D'Addato ai Campionati regionali di Noicattaro

I campionati regionali si sono svolti nel PalaPertini di Noicattaro ed erano propedeutici all’ acquisizione del pass per partecipare ai campionati italiani di categoria che si terrano il prossimo 4 e 5 giugno c/o il PalaPellicone di Ostia Lido. Hanno vinto la fase regionale , acquisendo il pass per il campionato italiano, per le categorie esordienti Melania Demichele (cat. 68 kg.) e Stefano Pavaluca (cat. 75 kg.) entrambi di San Ferdinando di Puglia. Parteciperà alla fase nazionale anche l’ atleta Nicolas Patruno(cat. 53 kg.) di San Ferdinando di Puglia bronzo ai regionali.





Pur vincendo le medaglie di bronzo non si sono qualificati per la fase nazionale il cadetto Michele Larovere (cat. 57 kg.) e l’ esordiente Angelica Ricco (cat.45 kg.) entrambi di Trinitapoli. Il maestro Paolo D’Addato che da 15 anni opera con la sua scuola nel mondo del Karate si ritiene soddisfatto dei risultati raggiunti dai suoi allievi e continua a lavorare con molta serietà per cercare di dare alle nuove generazioni, attraverso la pratica sportiva, quei valori essenziali per la crescita psicofisica.

- Si sono appena conclusi i campionati regionali pugliesi di Karate per le categorie cadetti ed esordienti che hanno fatto registrare, per la scuole di Karate di Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, dei risultati straordinari .Le scuole sono dirette dal maestro 6° Dan Paolo D’Addato e dai suoi collaboratori 3° Dan Angelico Ruggiero e Domenico Frontino.