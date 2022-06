Petruzzelli: tutti gli appuntamenti di giugno e luglio 2022

Domenica 12 giugno alle 18.00 è in programma un nuovo Family Concert diretto da Vincenzo Perrone che condurrà l’Orchestra di Fiati del Teatro Petruzzelli.In programma “Fiati, Arpa e… Percussioni!!”: Marcia di Sergej Prokof'ev(trascrizione a cura di Vincenzo Perrone e Antonio Ippolito) Apertura (squilli di apertura) di Raffaele Gervasio, Fanfare for a common man di Aaron Copland, Ouverture op.24 di Felix Mendelssohn (trascrizione a cura di V. Perrone e A. Ippolito), “Vesti la giubba…” Fantasia verista tratta da celebri opere di Puccini, Mascagni, Cilea, Leoncavallo. (elaborazione di Nicola Hansalick Samale in Prima esecuzione assoluta), da L’Opera da tre soldi di Kurt Weill, Ouverture, Die Moritat von Meckie Messer, Kanonen-Song (trascrizione a cura di B. Friolo), No Animal Circus di Antonello Tosto (Prima esecuzione assoluta), A.A. V.V. “I Fiati al Cinema” (Elaborazione a cura di S. Frammartino).Venerdì 17 giugno alle 19.00 avrà luogo la Conversazione sull’Opera dedicata a La Cenerentola di Gioachino Rossini a cura di Carla Moreni, critico musicale del Sole 24 Ore. L’opera sarà in programma al Petruzzelli dal 24 al 30 giugno, in un bellissimo allestimento del Teatro dell’Opera di Roma, per la regia di Emma Dante.Martedì 21 giugno alle 20.30 la Stagione Concertistica propone il recital di Isabelle Faust (violino) e Alexander Melnikov (pianoforte).Il programma del concerto sarà tutto dedicato a musiche di Ludwig van Beethoven: Sonata n. 1, in Re maggiore, per violino e pianoforte, Sonata n. 2, in La maggiore, per violino e pianoforte, Sonata n. 3, in Mi bemolle maggiore, per violino e pianoforte e Sonata n. 9, in La maggiore, per violino e pianoforte, op. 47, “Kreutzer”.Venerdì 24 giugno alle 20.30 nell’ambito della Stagione d’Opera e Balletto 2022 è in programma La Cenerentola di Gioachino Rossini, allestimento scenico della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, per la regia di Emma Dante e la direzione di Fabio Mastrangelo. Maestro del Coro Fabrizio Cassi.Le scene sono di Carmine Maringola, i costumi di Vanessa Sannino, il disegno luci di Cristian Zucaro, i movimenti coreografici di Manuela Lo Sicco.A dar vita all’opera: Pavel Kolgatin (Don Ramiro 24, 26, 28, 30 giugno), Juan de Dios Mateos (Don Ramiro 25, 29 giugno), Christian Senn (Dandini 24, 26, 28, 30 giugno), Pierluigi Dilengite (Dandini 25, 29 giugno), Pablo Ruiz (Don Magnifico 24, 26, 28, 30 giugno), Giuseppe Esposito (Don Magnifico 25, 29 giugno), Michela Guarrera (Clorinda), Antonella Colaianni (Tisbe), Cecilia Molinari (Angelina 24, 26, 28, 30 giugno), Lamia Beuque (Angelina 25, 29 giugno), Mirco Palazzi (Alidoro 24, 26, 28, 30 giugno), Davide Giangregorio (Alidoro 25, 29 giugno).In programma venerdì 24 giugno alle 20.30, sabato 25 e domenica 26 giugno alle 18.00, martedì 28 e mercoledì 29 giugno alle 20.30 e giovedì 30 giugno alle 18.00.Vista la grande richiesta la Fondazione aggiunge una seconda data dedicata all’atteso concerto del maestro Riccardo Muti che dirigerà al Petruzzelli la sua “Orchestra Giovanile Luigi Cherubini”. I due concerti si terranno sabato 23 luglio (Stagione Concertistica 2022 in abbonamento) e domenica 24 luglio (nuova data fuori abbonamento). I due concerti, considerando il periodo estivo, si terranno alle 20.30 e non alle 19.00 come precedentemente annunciato. Il Maestro Muti sta definendo il programma per i concerti al Teatro Petruzzelli di Bari. Sarà comunicato al pubblico a breve.Continuano anche nel periodo estivo le Visite Guidate alla scoperta della storia e dell’architettura del Teatro Petruzzelli. I calendari delle visite sono disponibili on line nella sezione dedicata sul sito www.fondazionepetruzzelli.it L’ingresso alla visita ha un costo di 5€ per gli adulti, 1€ per gli studenti, i bambini e i disabili, mentre è gratuito per gli accompagnatori del disabile. È possibile effettuare la prenotazione via e-mail all’indirizzo visiteguidate@fondazionepetruzzelli.it, indicando nome, cognome e recapito telefonico dei partecipanti, segnalando l’eventuale presenza di disabili in carrozzina. Per ragioni di sicurezza, l’accesso in Teatro è consentito al massimo a due carrozzine. Compatibilmente alla disponibilità dei posti, la Fondazione invierà una conferma dell’avvenuta prenotazione. Il botteghino delle Visite Guidate apre 30 minuti prima dell’orario di inizio della visita e chiude contestualmente all’inizio della stessa. In caso sia presente pubblico straniero la visita si tiene simultaneamente in lingua italiana e inglese. La visita dura circa 30 minuti ed il percorso include il foyer e la platea. Durante la visita è necessario indossare la mascherina. I biglietti sono disponibili fino ad esaurimento posti.I biglietti per il concerto del maestro Riccardo Muti e per tutti gli spettacoli della Fondazione in cartellone fino alla fine della programmazione 2022 saranno disponibili a partire dal 7 giugno alle 11.00 al botteghino del Teatro Petruzzelli e su www.vivaticket.it Per gruppi composti da un minimo di 15 persone è possibile effettuare una prenotazione scrivendo all’indirizzo prenotazionegruppi@fondazionepetruzzelli.it dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:00.E-mail: botteghino@fondazionepetruzzelli.it Telefono: 080.9752810