Sanità, Bellomo (Lega): "Niente ecografie all'oncologico di Bari, Palese si dimetta"

BARI - “Molti cittadini pugliesi, familiari di pazienti affetti da patologie tumorali, mi segnalano che all’Oncologico di Bari nei mesi di luglio e agosto non sarà possibile fare ecografie per la chiusura della struttura. Una vergogna assoluta, dovuta alla carenza di personale medico, che apprendo con sdegno e chiedendomi se la vicenda non possa configurare anche una fattispecie di rilievo penale. Moltissime persone, non meno di 600, sono state contattate in questi giorni e hanno ricevuto senza colpo ferire la notizia dell’annullamento di prenotazioni effettuate mesi e mesi fa, con la promessa che altre date saranno fissate con una nuova telefonata ai primi di settembre, in attesa che si svolgano i concorsi per avere in organico i medici necessari. Di fronte a questo sfascio fallimentare l’assessore Palese ha soltanto due possibilità: o trovare subito una soluzione d’emergenza a questo problema che ha a che fare con la vita di persone affette da gravissime patologie o rassegnare immediatamente le dimissioni. Non si può fare finta di niente, per il solo scopo di conservare a tutti i costi una poltrona, avallando di fatto decisioni non degne di un Paese civile”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.