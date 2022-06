Sanità, Lopalco–Abaterusso (Articolo Uno): “Decisione della Giunta va nella direzione da noi auspicata”

BARI - “La decisione della Giunta regionale di approvare una delibera che fissa tempi e modi di assunzione e stabilizzazione del personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale va nella direzione da noi auspicata. Nei giorni scorsi avevamo lanciato l’allarme in merito al rischio che potesse essere rallentato il processo di stabilizzazione. Oggi essere arrivati a questo risultato segna un passo importante per dare dignità a tanti lavoratori e al contempo accrescere e migliorare la qualità del servizio. Per noi di Articolo Uno l’attenzione al ricambio generazionale e alla congruità degli organici è e sarà sempre un’ossessione. Perché non esiste sistema sanitario eccellente senza personale adeguato e di qualità. Sono le persone che in qualsiasi sistema, i professionisti della sanità in questo caso, fanno la differenza. La politica deve credere in loro e su di loro investire”. Così il Presidente del Gruppo Misto in Regione Pugliae il Segretario regionale di Articolo Uno Pugliahanno commentato le decisioni della Giunta regionale per l’assunzione di personale illustrate oggi dall’assessore Palese.