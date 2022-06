Trinitapoli, estate con i laboratori creativi per ragazzi al Parco degli Ipogei

L'Associazione Tautor di Mariangela Lo Zupone, gestore del Museo degli Ipogei e del Parco cittadino degli Ipogei ed insieme alla Pro Loco di Trinitapoli del presidente Emanuele Giachetta hanno organizzato per tutti i mesi di giugno e luglio le attività di laboratorio dal titolo “ Play parco “ che serviranno a far diventare l’ archeologia un percorso conoscitivo, divertente e stimolante per la creatività dei partecipanti.Il Parco comprende una serie di edifici sotterranei costruiti circa 1700 anni a. C. e il famoso Ipogeo dei Bronzi una vera e propria necropoli che rappresenta un unicum in tutta Italia per l’ Età del Bronzo. Progettate diverse attività di laboratorio: Dall’argilla al vaso,il mio amico scheletro,giocare alla preistoria,la magia dell’arte preistorica, archeo fumettando, archeo fotografando, un’ armatura per un giovane guerriero,trama o ordito,caccia al tesoro, lapbook degli Ipogei ed il piccolo archeologo. I laboratori sono indirizzati ai ragazzi dai 5 ai 10 anni, si terranno tutti i lunedì e mercoledì dalle ore 17.30 alle 19.30.Il primo laboratorio denominato dall’ argilla al vaso si terrà lunedì 20 giugno e servirà a far comprendere il concetto di tempo attraverso l‘analisi e la manipolazione dei reperti ceramici e dopo la visione di un breve filmato che spiegherà le origini dell’ argilla, la storia della produzione ceramica, la tecnica di lavorazione, di cottura e decorazione dalla preistoria all’ età classica. Subito dopo si passerà, sotto la guida di un esperto a manipolare l’ argilla per poi costruire un vero e proprio vaso da portare a casa alla fine dell’esperienza."Con queste iniziative – ci dice il presidente Pro Loco Giachetta- cerchiamo di valorizzare sempre di più la storia e la natura della realtà trinitapolese". Al termine di ogni laboratorio è prevista la consumazione della merenda offerta dall’ Oleificio Casale di Trinitapoli. Appuntamenti successivi per il giorno 22 giugno, il 2° laboratorio ” Il mio amico scheletro”. Per info e prenotazioni contattare il numero 3491641909 , un'esperienza certamente da fare per bambini e famiglie.