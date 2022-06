Sulle spiagge di Salve sventola Bandiera verde

LECCE - Fondali Bassi, sabbia morbida con cui fare ponti levatoi, pozzi e castelli, acque trasparenti e un sistema di salvamento a prova di... bimbi. Anche quest’anno sventola sulle marine di Salve la Bandiera Verde, il prestigioso riconoscimento che l'Associazione dei medici pediatri conferisce alle spiagge più adatte ai piccoli. E Salve con le sue splendide marine, Pescoluse in primis, mantiene alto il primato.

“Siamo soddisfatti, dicono il sindaco Francesco Villanova e l'assessore al turismo, Francesco De Giorgi. “Le nostre spiagge sono sempre più amate dalle famiglie con bambini anche straniere. E sappiamo quanto sia gli italiani che gli stranieri ci tengano a viaggiare con i loro piccoli al seguito”.

“Se un tempo portare i bambini poteva essere fonte di stress, oggi la vacanza è ancora più bella e divertente grazie ai tanti servizi che sono stati studiati per loro. Un ringraziamento speciale va ai nostri imprenditori che hanno investito tanto in questi anni per migliorare i servizi offerti”.

Il conferimento della Bandiera Verde, ideata dal professore Italo Farnetani, considerato il più famoso pediatra d’Italia, nasce da un'indagine che volontariamente pediatri italiani (sparsi in tutta Italia) svolgono ogni anno, mettendo sotto esame le spiagge non solo sotto il profilo naturalistico, ma anche sotto il profilo dei servizi offerti. E Salve ha saputo conquistare negli anni la fiducia di centinaia di migliaia di famiglie che ogni anno vi fanno ritorno!

Infine la Bandiera Verde è in buona compagnia: Salve, Ruggiano e le loro splendide marine, Lido Marini, Torre Pali, Pescoluse e Posto Vecchio, si fregiano anche delle Bandiera Blu e delle Cinque Vele di Legambiente.