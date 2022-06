L’americano Taylor Fritz vince il torneo ATP 250 di Eastbourne di tennis sull’erba. Supera in finale 6-2 6-7 7-6 l’altro americano Maxime Cressy. Per Taylor è il terzo titolo ATP nella sua carriera di tennista. E’ il secondo successo del 2022 dopo quello nel Master 1000 di Indian Wells. Cressy resiste con le demivolèe e i top spin ma non riesce a prevalere.

Fritz è decisivo col servizio e il rovescio lungo linea. Per Fritz terza vittoria a Eastbourne dopo quella del 2019 quando trionfò in finale con l’americano Sam Querrey. Fritz è il ventitreesimo giocatore di tennis dal 1990 al 2022 a vincere un torneo ATP senza subire nemmeno un break.