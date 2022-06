Serie B: il Benevento conferma l'allenatore Fabio Caserta

(via Benevento Calcio fb)

In Serie B il Benevento ha confermato il tecnico Fabio Caserta. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Nella scorsa stagione la squadra campana è riuscita a qualificarsi per i Play Off dove è stata eliminata in semifinale dal Pisa. Caserta ha dichiarato: “ Sono contento di essere rimasto a Benevento.

Ho la consapevolezza di poter disputare un campionato di vertice. Ripartirò con voglia e determinazione. Allestiremo una squadra competitiva”. L’ obiettivo del Benevento sarà la promozione in Serie A, da raggiungere direttamente o eventualmente dopo la partecipazione ai Play Off.