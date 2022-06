Tennis, Stoccarda: trionfa Matteo Berrettini

Berrettini fa la differenza in positivo con i passanti incrociati e i lob. Per Berrettini sesta vittoria in carriera in un torneo ATP. Secondo successo a Stoccarda dopo quello del 2019. Terzo titolo sull’erba. Nel terzo set Berrettini è infallibile con sette aces. Vittoria importante e meritata per il tennista romano.

Matteo Berrettini vince il torneo ATP 250 di Stoccarda di tennis sull’erba. Supera in finale 6-4 5-7 6-3 il britannico Andy Murray. Per il romano primo titolo nel 2022. Berrettini è preciso col dritto e col servizio. Murray resiste con i lungo linea e il rovescio però non basta per imporsi. Il britannico in questa finale ha problemi muscolari alla gamba sinistra.