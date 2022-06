Il Palermo vola in Serie B

(via Leoluca Orlando sindaco di Palermo)





Nel secondo tempo al 2’ Brunori dei siciliani va vicino al raddoppio. All’11’ il Padova rimane in dieci. Espulso Ronaldo per aver colpito con una testata Perrotta. Al 25’ Hraiech dei veneti sfiora il pareggio. Al 91’ il Padova rimane in nove. Espulso Pelagatti per doppia ammonizione. Successo importante per il Palermo. Nell’andata i siciliani vinsero 1-0 all’”Euganeo”. Per il Padova seconda sconfitta consecutiva in una finale di ritorno dei Play Off dopo quella del 2021 ai rigori al “Moccagatta” con l’Alessandria. I veneti restano in Serie C.

- Nella finale di ritorno dei Play Off di Serie C il Palermo vince 1-0 al “Barbera” con il Padova ed è promosso in Serie B dopo tre anni. Nel primo tempo al 17’ Dall’Oglio dei rosanero siciliani non concretizza una buona occasione. Al 25’ il Palermo passa in vantaggio con Brunori su rigore concesso per un fallo di mano di Pelagatti. Al 35’ Bifulco dei veneti con una rovesciata al volo non inquadra la porta.