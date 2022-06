Tenta di uccidere la moglie a martellate, poi si toglie la vita

L'uomo si sarebbe tolto la vita dopo l'aggressione perché credeva che la moglie fosse morta. La donna non è in pericolo di vita

FILOTTRANO (AN) - Un operaio di 51 anni, al culmine di una lite, ha colpito ripetutamente la donna nel loro appartamento a Filottrano, in provincia di Ancona. L'uomo poi si è suicidato.A causarla, da quanto si apprende, la gelosia dell'uomo e il desiderio della moglie di separarsi. Sono stati i vicini di casa a dare l'allarme, dopo aver visto la donna sanguinante chiedere aiuto per strada. Dopo, credendola morta, è fuggito e si è suicidato.La moglie è ricoverata in ospedale per le ferite riportate, ma non è in pericolo di vita.