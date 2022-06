Beatrice Gherardi, esce il primo libro 'Tutti i trucchi del make-up'

Da martedì 5 Luglio sarà disponibile in tutte le librerie “ Tutti i trucchi del Make-up” il primo libro di Beatrice Gherardi, la beauty star e make-up artist più seguita su Tik Tok italia con oltre 1,2 milioni di followers, diventando in pochissimo tempo un vero e proprio punto di riferimento quotidiano per la sua enorme e fidelizzata community. Il libro in uscita per Mondadori Electa nasce da un’idea della stessa Beatrice con l’intento di rendere omaggio alla bellezza dell’universo femminile in tutte le sue forme attraverso i segreti e il linguaggio del make- up.

Considerata come una delle beauty maker e make-up artist più amate e seguite sui social Beatrice Gherardini è un concentrato di sana positività e di entusiasmo, un’energia frizzante e contagiosa che è riuscita a trasmettere nel quotidiano al pubblico che la segue, attraverso consigli preziosi e contenuti mirati a valorizzare la bellezza femminile grazie al trucco, momento quotidiano di fondamentale importanza nella vita di ogni donna.

Attraverso il libro " Tutti i trucchi del make-up", Beatrice, in maniera semplice e con assoluta professionalità e competenza, affronta le molteplici sfumature legate al mondo del make-up, accompagnando le lettrici in questo straordinario viaggio volto alla creazione di un look completo passo passo. Un libro e un omaggio al tempo stesso rivolto a tutte le donne, da chi è alle prime armi sino alle più esperte del make-up o a chi vuole conoscere qualche tricks in più, un manuale compagno di specchio che deve diventare un alleato fidato della nostra quotidianità.

“Sono veramente entusiasta di questo mio primo libro – dichiara Beatrice Gherardini – per me è un piccolo sogno che si realizza e sono estremamente felice di poterlo condividere con tutto il mio pubblico che mi ha sempre sostenuto fin qui. Un libro in c’è tutto il mio percorso sin ora, c’è la mia devozione al make-up e al mondo del beauty che fa parte della mia essenza e della mia personalità sin dalla tenera età. Quel momento in cui ci trucchiamo è un momento sacro, quasi un rito che deve essere solo per noi, una coccola per sentirci meglio e affrontare la giornata con l'energia giusta, nel migliore dei modi. Sono convinta che il make-up non è semplicemente truccarsi, ma prendersi cura di sè, sperimentare e valorizzarsi, è sentirsi bene con sé stessi e con gli altri”

Beatrice con questa sua opera ci guida nel nostro personale viaggio del make-up, aiutandoci nella scelta del prodotto più adatto in base al nostro tipo di pelle o alla conformazione del nostro viso, ci illustra e spiega gli strumenti e la corretta gestualità con cui vanno utilizzati, svelandoci tanti beauty hack per rendere il momento del make up più semplice e funzionale. Le sorprese non finiscono qui... con i tutorial fotografici inoltre troverete tante valide alternative personalizzabili adatte ad ogni occasione: dal make up per una serata elegante alla cerimonia, sino a varianti di make-up più semplici e adatte a contesti lavorativi e quotidiani. Nel libro tra consigli, veri e propri turorial, chicche del mestiere e piccoli segreti per rendere il momento del make-up unico, attraverso i beauty hacks consigliati da Beatrice tutto sarà più semplice e scorrevole.

Solare, sorridente e dinamica Beatrice, 27 anni, inizia a rubare pennelli e ombrelli alla madre sin da bambina. La passione per il make-up diventa forte in adolescenza e quando frequenta l'università scopre di voler esprimere la sua passione anche attraverso i social media. Dopo aver frequentato l'accademia del make-up apre così Tik Tok per dare sfogo alla sua creatività diventando in pochissimi anni la più seguita in assoluto sulla piattaforma una vera e propria numero 1 nel settore, raggiungendo oltre 1 milione di followers in pochissimi anni. Beatrice condivide anche su Instagram con la sua numerosissima community di persone che la seguono, l'amore per i trucchi, rispondendo a dubbi, domande e dando preziosi consigli sempre con messaggi positivi. La crescita personale e L'amarsi per come si è sono temi preziosi e fondamentali che Beatrice cerca di trasmettere da sempre in suo contenuto.

