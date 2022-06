Torre Quetta sempre più sicura, accogliente e sostenibile

Nella spiaggia dei baresi parcheggi gratuiti per disabili, attivazione di un punto di primo soccorso e restyling dei pontili

BARI - Maggiore accessibilità, sicurezza, comfort e più attenzione alle persone diversamente abili: sono i punti di azione su cui l'ATI di Torre Quetta si è concentrata negli ultimi giorni mettendo in campo una serie di azioni che mirano a rendere più piacevole l'esperienza in spiaggia e nell'area del compendio demaniale.Parcheggi gratuiti per persone diversamente abili - si tratta di una iniziativa fortemente voluta dall'ATI che consentirà di lasciare l'auto senza costi all'interno dei parcheggi privati. Come funziona: bisogna ritirare regolarmente il ticket alle sbarre automatizzate. Prima di uscire sarà sufficiente telefonare al numero speciale 3208250370. Un operatore arriverà sul posto e sconterà del 100% il prezzo del parcheggio, permettendo l'uscita senza alcun costo.Per migliorare e velocizzare l'uscita dai parcheggi automatizzati sono stati attivati i pagamenti elettronici tramite pos, carte di credito o di debito o con le applicazioni degli smartphone.all'attività di controllo e vigilanza privata si è affiancato un servizio ispettivo garantito da Sicuritalia dal pomeriggio fino a notte inoltrata. Gli operatori effettueranno la vigilanza armata prevedendo passaggi più volte al giorno. Attivo anche un presidio fisso di un operatore della stessa agenzia, in stretto contatto con la centrale operativa. Inoltre è stato stipulato un accordo con l'Associazione Nazionale Carabinieri per attivare un presidio di controllo e assistenza al pubblico dalle 10 alle 18.- di grande rilevanza sono gli interventi adottati dal Comune di Bari per migliorare gli accessi al mare: sono stati ripristinati quattro dei cinque pontili presenti e a breve sarà completato il quinto pontile. I lavori hanno riguardato in particolare la pavimentazione, la pitturazione e la sistemazione di scalette per l'ingresso in mare in modo sicuro. Predisposta anche una sedia speciale per facilitare l'accesso in acqua delle persone diversamente abili.Sarà attivo dal prossimo week end anche un punto di primo soccorso in corrispondenza dell'ingresso di Torre Quetta. A disposizione in caso di emergenza un defibrillatore come prescritto dalle norme che riguardano la sicurezza della balneazione.l'Ati Torre Quetta raccogliendo le istanze degli avventori e mostrando sensibilità ad una problematica presente in diversi quartieri della città si è fatta carico di una massiccia operazione di disinfestazione dalle zanzare. Si tratta di una iniziativa autonoma messa in campo nonostante l'area in questione sia pubblica. Nell'ultima settimana sono stati effettuati tre interventi di disinfestazione notturni, di cui l'ultimo nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 giugno. L'obiettivo è assicurare maggiore comfort agli avventori e clienti e migliorare sempre di più i servizi offerti dal compendio.nell'area della spiaggia cittadina l'azienda Bit Mobility ha realizzato tre stalli dedicati alla sosta dei piccoli mezzi a due ruote, beneficiando di uno sconto del 50% sui costi di sblocco nel parcheggio interno. È una delle novità promosse dall'ATI Torre Quetta per migliorare l'accessibilità dell'area e al tempo stesso incentivare l'uso di un mezzo ecosostenibile. Gli stalli sono stati posizionati in punti strategici: nella rotonda lato nord (verso Pane e Pomodoro), nei pressi della fermata Torre Quetta della linea ferroviaria di RFI e all'interno della spiaggia.