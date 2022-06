PNRR, Casili : “Risorse a otto Comuni del leccese per la rigenerazione dei borghi a rischio di abbandono e abbandonati”

BARI - Nell’ambito dell’Investimento 2.1 ‘Attrattività dei Borghi’ del PNRR, Linea di Azione A - “Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio di abbandono e abbandonati” sono 8 i Comuni nella provincia di Lecce a cui sono state assegnate risorse per migliorare l’attrattività dei nostri borghi. Un passo avanti per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale dei contesti urbani e rurali rendendoli più inclusivi e sostenibili. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale Cristian CasiliNel dettaglio i Comuni destinatari delle risorse sono San Cassiano con € 2.080.000; Minervino di Lecce con € 2.080.000,00; Specchia con € 1.600.000; Uggiano la Chiesa con € 1.600.000; Melpignano con € 1.598.634,04; Muro Leccese con € 1.600.000,00; Sternatia con € 1.586.000,00, Castrignano dei Greci con € 1.600.000,00.“I nostri Borghi - conclude Casili - avranno l’opportunità di supportare attività produttive, creazione di posti di lavoro dignitosi, l'imprenditoria, la creatività e l'innovazione, facendo perno sulla cultura, sulle tradizioni e sui saperi locali. Ad essere interessati diversi comuni pugliesi e della provincia di Lecce e questo mi rende molto orgoglioso perché questo territorio vuole valorizzarsi e crescere”.