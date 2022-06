Università: a Bari l'International Risk Management Conference (Irmc)

BARI - Il 4 e il 5 luglio prossimi la città di Bari ospiterà la XV edizione dell’International Risk Management Conference (Irmc). L’evento è organizzato da “TheRisk Banking and Finance Society” in collaborazione con gli organizzatori permanenti della conferenza (Università di Firenze, New York University Stern, Fundação Dom Cabral e Jrc-Commissione Europea) e l’Università Lum Giuseppe Degennaro nel ruolo di co-host.Permanent Chairs della conferenza sono il professor Edward I. Altman (New York University Stern School of Business), il professor Oliviero Roggi (Fundação Dom Cabral e Università degli Studi di Catania), il professor Menachem Brenner (New York Stern University School of Business). Co-Chair dell’Irmc 2022 è il professor Massimo Mariani (Università Lum Giuseppe Degennaro).“L’edizione 2022 della conferenza – spiega Massimo Mariani -è dedicata al tema “Risk Management and Sustainability in an Era of Pandemic and Climate Change”, argomento di straordinaria attualità e rilevanza, attese le contingenze che a livello globale stanno caratterizzando il periodo corrente. Si tratta di un momento di incontro tra studiosi di tutto il mondo e professionisti di elevato standingper condividere idee e discutere sulle più recenti evoluzioni in tema di Risk Management. Ci saranno numerose sessioni parallele oltre a sessioni plenarie.La conferenza rappresenta un’occasione di confronto tra il mondo accademico e quello imprenditoriale, al fine di condividere le migliori best practice in un’ottica di stimolo alla crescita integrata e sostenibile dell’intero territorio”.Nell’ambito delle sessioni plenarie interverranno studiosi di tutto il mondo ed esperti del mondo finanziario e imprenditoriale di elevato standing, quali, a titolo esemplificativo: Anthony Saunders (NYU), Linda Allen (CUNY), Menachem Brenner (NYU), Arianna Miglietta (Banca d’Italia), Edward Altman (NYU), Iftekhar Hasan (Fordham), Lucia Alessi (JRC – Commissione Europea), Davide Alfonsi (CRO di Intesa Sanpaolo), Abulenta Librazhdi (Direttore di Deloitte Risk Advisory), Pasquale Casillo (Gruppo Casillo).