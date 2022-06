Ucraina: le truppe russe conquistano posizioni nel Lugansk

KIEV - Le truppe del Cremlino conquistano posizioni nell'Oblast di Lugansk: l'esercito russo mette nel mirino Lysychansk, mentre le forze di Kiev si ritirano da Severodonetsk. Intanto,ribadisce l'orgoglio di Kiev per aver ottenuto lo status di Paese candidato membro dell'Unione europea."L'Ucraina - ha dichiarato - sta combattendo per la sua libertà. Abbiamo scelto la strada voluta dal popolo. Gli ucraini preferiscono combattere per la libertà anzichè ricevere il gas a basso costo".Zelensky ha anche sottolineato che la scelta di Bruxelles "è importante e ci dimostra che quello che stiamo facendo è necessario, non solo per noi".Secondo Zelensky "la Russia vuole distruggere il Donbass. Accelerare la fornitura di armi".Intanto a Berlino, dal summit mondiale voluto da Annalena Bearbock per mandare un "segnale" al G7 di Elmau, al via domenica prossima, piovono pesanti accuse al presidente russo: lo Zar sta conducendo una "cinica guerra del grano" bloccando i porti ucraini. A stretto giro ha replicato però lo zar in persona, che ha accusato l'Occidente di alimentare un'atmosfera di "isteria" sulle esportazioni del grano."La Russia non le sta impedendo", è l'affermazione rilanciata dalla