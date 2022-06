Lavrov: "Ue come Hitler"

Nelle ore precedenti, il braccio destro di Putin aveva attaccato il Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres per il protrarsi della crisi del grano: "Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres con le sue azioni prolunga la crisi alimentare. Non dà la possibilità di indirizzare rapidamente il grano. E' deplorevole. La lenta reazione a un problema apparentemente urgente è allarmante. Non escludo che anche il Segretariato delle Nazioni Unite stia subendo una forte influenza da parte di coloro che vogliono svolgere una gestione esterna dell'Organizzazione, Tutte le proposte formulate dal presidente Vladimir Putin vengono messe nero su bianco e trasferite a New York. Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo fare".

Il Ministro degli Esteri russo Lavrov lancia dall'Afghanistan una bordata contro l'Europa, paragonando la Ue a Hitler: "Adolf Hitler riunì gran parte dei Paesi europei per una guerra contro l'Unione Sovietica".