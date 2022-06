Ue: stop alla vendita di auto a benzina, diesel e Gpl dal 2035

BRUXELLES - Il Parlamento Ue ha approvato uno dei punti centrali del pacchetto messo a punto dalla Commissione Ue per tagliare del 55% le emissioni di andride carbonica entro il 2050.La plenaria dell'Europarlamento ha dato l'ok al prolungamento dal 2030 fino al 2036 della deroga per i piccoli produttori di auto (da 1000 a 10mila l'anno) e furgoni (da 1000 a 22mila). L'emendamento era stato presentato con il chiaro obiettivo di salvaguardare la produzione di supercar nella motor valley dell'Emilia-Romagna.Non si tratta di una misura definitiva ma della base su cui si baserà il negoziato con i Paesi Ue per formulare la norma finale."Sono 70.000 i posti di lavoro a rischio nell'industria automotive, legata alla produzione di componenti che non serviranno per l'elettrico". E' il nuovo allarme lanciato dal direttore dell'Anfiadopo il via libera dell'Europarlamento allo stop alle vendite di auto nuove a benzina e diesel nel 2035. "L'elettrico a oggi non è in grado di compensare la perdita di posti di lavoro, non basta costruire colonnine di ricarica o altri componenti. Servono piuttosto azioni per portare in Italia pezzi di filiera legati alla produzione di batterie per le auto elettriche" spiega Giorda. Quanto all'idrogeno, "è una tecnologia, può essere un'opportunità, ma al momento è soltanto una nicchia"."E' una soluzione molto ideologica e poco realistica". Così il viceministro allo Sviluppo Economico,, commenta la decisione. "L'Europa ha bocciato la proposta di ridurre il divieto dal 100% al 90%. E' difficile immaginare come sarà il 2035. Continuo a non immaginare il Gran Premio di Monza senza il rombo del motore delle auto in pista", osserva Pichetto."Bisognava ridurre le emissioni in modo graduale tenendo conto della realtà che stiamo vivendo: il mercato è in forte calo, continua a svilupparsi la ricerca per motori endotermici sempre meno inquinanti e sono necessarie misure sociali per tutelare i lavoratori interessati alla transizione".