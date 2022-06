Election day: mascherina fortemente raccomandata ma non obbligatoria

ROMA - É quanto prevede una circolare del Viminale, diramata dopo la sottoscrizione di un accordo tra il ministro dell'Internoe quello della SaluteIn considerazione del mutato quadro epidemiologico rispetto alla data di adozione del protocollo - si legge - l'aggiornamento prevede l’uso 'fortemente raccomandato' della mascherina chirurgica per l’accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto.La decisione arriva a pochi giorni dall'Election Day e dopo una serie di polemiche che hanno riguardato, in particolare, la possibilità che l'obbligo della mascherina potesse ostacolare il raggiungimento del quorum del 50% di votanti per i referendum. L'appuntamento alle urne è per il 12 giugno.Al momento, invece, rimane l'obbligo della mascherina per gli esami di fine anno, dopo che il Tar del Lazio ha dichiarato legittima l'ordinanza con cui il ministero della Salute ha stabilito che gli studenti indossino la Ffp2 negli ambienti scolastici.Anche se non è escluso che la circolare del Viminale dedicata alle operazioni di voto possa fungere da 'apripista' per eventuali revisioni delle procedure anche in ambito scolastico.