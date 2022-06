- A Sochi è andato in scena l'incontro tra il Presidente del Senegal e dell'Unione Africana Macky Sall con l'omologo russo Vladimir Putin. Oggetto della discussione la crisi alimentare del continente africano per il blocco totale delle esportazioni di grano e cereali dai due paesi che rischia di far precipitare il continente africano in una profonda crisi alimentare.