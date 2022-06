Zelensky: "Già 261 bambini uccisi dall'invasione. Per che cosa? Non ci sono parole"

(Agenzia Vista) - Kiev, 3 Giugno 2022 - "Numeri invece di parole, quando vedi il numero degli uccisi ogni giorno, il numero dei feriti, il numero dei bombardamenti, il numero dei missili. Quando vicino alla voce "bambini" c'è un nuovo numero ogni mattina. Oggi 261. 261 bambini sono morti dall'invasione russa. Per che cosa? Non ci sono parole per dare una risposta". Le parole del Presidente ucraino Zelensky in un video. /