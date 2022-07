Aggressione al Moscati, De Palma: “Violenza spregevole e inaudita”

BARI - “La brutale aggressione di un medico nel parcheggio interno dell’ospedale Moscati lascia tutti attoniti per la ferocia criminale e la sfrontatezza con cui i responsabili hanno agito. Oltre ad esprimere piena e sincera solidarietà allo specialista massacrato di botte da vigliacchi senza dignità, auspichiamo maggiore vigilanza all’interno di tutti i luoghi di cura, troppo spesso teatri di intollerabili aggressioni fisiche, minacce e ingiurie ai danni degli operatori sanitari". Così in una nota congiunta il consigliere regionale di FI Vito De Palma e il coordinatore cittadino di FI Taranto Massimiliano Di Cuia."Ci auguriamo inoltre - proseguono i forzisti - che gli autori di quest’ultimo episodio siano quanto prima assicurati alla giustizia e duramente puniti come meritano. Così come speriamo che anche i responsabili di un altro recente incredibile di violenza urbana (la sparatoria nei pressi di una spiaggia del quartiere Tramontone) siano catturati e messi in condizione di non nuocere alla collettività per un bel po’ di tempo. Anche come monito a quanti pensano di agire indisturbati, sullo stile di ‘Gomorra’, in una città che merita invece di vivere più serenamente e in piena sicurezza”, conclude la nota.