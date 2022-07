Bari, Campionaria n.85 dal 15 al 23 ottobre per le ‘politiche’

- L'85esima Campionaria del Levante subisce un nuovo slittamento a causa delle prossime elezioni politiche. Inizialmente prevista dal 17 al 25 settembre, slitta al mese di ottobre e con molta probabilità si svolgerà dal 15 al 23 dello stesso mese.La decisione è stata assunta dalla Società Nuova Fiera del Levante che in una nota spiega: " La scelta, per quanto tormentata, è sembrata essere la migliore, sia per lo svolgimento delle consultazioni politiche, sia per la necessaria visibilità della manifestazione che avrebbe subìto un calo di attenzione a causa della settimana pre-elettorale. Inoltre - prosegue la nota - l'ultima giornata concomitante con la data del voto fissata per domenica 25 settembre, è da sempre la più affollata per i visitatori e la più remunerativa per gli espositori".Una decisione dalla quale trarrà giovamento la macchina organizzativa. Essa è già in moto per preparare al meglio il ritorno della Campionaria, dopo un anno di stop per la Pandemia e per poter accogliere al meglio i partecipanti ed in particolare il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri per la consueta cerimonia inaugurale.