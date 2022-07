Usa: Camera mette al bando armi d’assalto

- Con 217 voti a favore e 213 contrari la Camera degli Usa ha messo al bando la vendita delle armi d'assalto e da guerra, come Ar-15, protagoniste degli ultimi stragi.Tale successo, però, rischia di durare poco in quanto il disegno di legge dovrà passare in Senato, dove i Repubblicani sono decisi nel farla cadere. Il Presidente Biden, per questo, ha lanciato un appello al Senato: “Lo invito a muoversi rapidamente per firmare la legge e portarla alla mia scrivania".