Covid: +49.571 casi e 121 decessi

I dati del bollettino quotidiano diffuso dal ministero della salute indicano che sono 172.003 le vittime dall’inizio della pandemia. In calo le terapie intensive, 18 in meno (ieri -6): in tutto sono 382 con 28 ingressi del giorno.





In calo anche il numero dei ricoveri ordinari: sono 166 in meno (ieri -143), per un totale di 10.602.

ROMA - Oggi sono 49.571 i nuovi casi Covid, contro i 54.088 di ieri. I tamponi effettuati sono 290.013 (ieri 281.658) con un tasso di positività che scende dal 19,2 per cento al 17,1 per cento. I decessi sono 121 nelle ultime 24 ore.