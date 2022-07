Basket, Happy Casa Brindisi: interesse per Andrea Mezzanotte del Trento

(via Happy Casa fb)





Nella stagione la cui fase regolare si è conclusa l’8 Maggio prima dei Play Off Scudetto, il giocatore ha avuto una media di 2,9 punti e di 1,9 rimbalzi a partita con il Trento in A/1. Si dovrà trovare l’accordo inoltre con i dirigenti della società altoatesina. Sarebbe un rinforzo importante per l’ Happy Casa.

In A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi è interessata ad Andrea Mezzanotte del Trento. Presto il presidente della squadra pugliese Fernando Marino e il direttore sportivo Simone Giofrè contatteranno il cestista. Si cercherà l’intesa economica per farlo arrivare a Brindisi.