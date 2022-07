(via Wimbledon fb)





Rybakina è infallibile col dritto e i pallonetti. Successo meritato per la kazaka. Riesce ad eliminare in questo torneo prima della finale tenniste molto importanti come la canadese Bianca Andreescu, la cinese Zheng Qinwen, la croata Ajla Tomljanovic e la rumena Simona Halep.

La kazaka Elena Rybakina vince il torneo di Wimbledon di tennis sull’erba. Supera in finale 3-6 6-2 6-2 la tunisina Ons Jabeur. La Rybakina è la prima tennista kazaka nella storia a vincere un torneo del Grande Slam. La kazaka è decisiva con il servizio e il rovescio. La Jabeur resiste con i top spin e le demivolèe ma non riesce ad imporsi.