Basket, Happy Casa Brindisi: interesse per Vangelis Mantzaris del Paok Salonicco

In A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi è interessato al greco Vangelis Mantzaris 32 anni del Paok Salonicco. Presto il direttore sportivo dei pugliesi Simone Giofrè contatterà i dirigenti del Paok per vedere se sarà possibile avviare una trattativa. Si cercherà l’ intesa economica per portare il cestista a Brindisi. Mantzaris in Grecia ha giocato inoltre nell’ Olympiacos Pireo Atene. E’ molto bravo nelle conclusioni da tre punti e sotto canestro. Sarebbe sicuramente un rinforzo importante per la prossima stagione per la squadra brindisina.