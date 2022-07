Tra Perù & Giappone: nuovo ristorante Okinawasi a Bari

- Oggi vi porto tra le tradizioni del Perù e del Giappone con il nuovo ristorante Okinawasi a Bari in via Nicolò Pisani, 10. Un ristorante originale con tante tipologie di piatti e drinks.Lo chef Luis ci accompagnerà tra Lima e Tokyo con una particolare cucina fusion peruviana giapponese. Questo si riflette sul nome del ristorante: OKINAWASI dove Okina é la maschera giapponese símbolo di prosperita' e buon auspicio e wasi, parola quechua, che significa "casa".Il logo del nostro ristorante é un chiaro simbolo della cucina fusion: la base rappresenta il símbolo del tipico pugnale peruviano (tumi), al di sopra c'è il celebre sol naciente della bandiera del Giappone e il tipico ventaglio giapponese. Luis,dopo varie tappe intermedie, da tre anni ha trovato la sua "wasi" in Puglia, ma senza dimenticare le proprie radici.Venite a scoprire il menù con i piatti, i drinks e tutte le specialità internazionali disponibili.Nel Video vi ho mostro la Poke fusion: peruvian-japanese, Tonno rosso, salmone, mango, alga goma wakame, edamame, salsa poke, salsa huancaina peruviana, tobiko verde, tobiko rosso e nero e chips di patate native peruviane.