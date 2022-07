Basket, Happy Casa Brindisi Nathan Adrian non rinnova il contratto

Nathan Adrian ha lasciato la squadra brindisina dopo una stagione. E’ stato tra i migliori dell’ Happy Casa, un cestista fondamentale per raggiungere la salvezza. Il presidente Fernando Marino e il direttore sportivo Simone Giofrè dovranno cercare di sostituirlo con un cestista molto bravo dalla lunga distanza e sotto canestro.

