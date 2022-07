Serie B, Filippo Inzaghi nuovo allenatore della Reggina

Inzaghi ha dichiarato:”Sono molto orgoglioso di essere qui a Reggio Calabria. Rimbocchiamoci le maniche, possiamo fare tanto. Non potevo rinunciare a un progetto del genere. Questa proprietà sta facendo cose importanti, Sono contento di ritrovare tra i calciatori il francese Jeremy Menez che ho già allenato quando giocava nel Milan in Serie A. Dobbiamo scontrarci con una realtà difficile, ci sono molte cose da fare. Cercheremo di ottenere risultati di prestigio per soddisfare i tifosi della Reggina”.

In Serie B Filippo Inzaghi 48 anni è il nuovo allenatore della Reggina. Lo ha annunciato il nuovo proprietario della società calabrese Felice Saladini. Filippo Inzaghi Ha firmato fino al 30 Giugno 2025. Nella scorsa stagione Inzaghi è stato il tecnico del Brescia in Serie B.