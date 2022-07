Basket, l'Italia vince 92-81 fuori casa con l'Olanda nelle qualificazioni ai Mondiali

(via Italbasket)





Terzo quarto, Tessitori 56-43 per la squadra di Pozzecco. Datome, 63-47. Polonara, 65-50. Biligha, 67-57. Spissu, l’ Italia trionfa 72-64. Quarto quarto, Datome 75-64 per gli azzurri. Biligha, 77-67.Spissu e Fontecchio, 82-69. Polonara, 85-72. Biligha e Fontecchio, 90-76. Spissu, l’ Italia vince questo quarto e 92-81 tutta la partita. Successo importante per gli azzurri che erano già qualificati per la seconda fase. L’ Italia è prima con 6 punti. Migliori marcatori, nella squadra di Pozzecco Fontecchio 22 punti e Spissu 15. Nell’ Olanda Franke 30 punti e De Jong 12. Nelle prime due gare della seconda fase l’ Italia giocherà contro avversari da decidere il 24 Agosto fuori casa e il 27 Agosto a Brescia.

- Nella prima fase delle qualificazioni ai Mondiali di basket maschile del 2023 in Giappone Filippine e Indonesia l’Italia nel Gruppo H vince 92-81 ad Almere con l’Olanda. Primo quarto, Fontecchio 5-0 per gli azzurri. Tonut, 10-5. Polonara e Spissu, 14-7. Datome, l’ Italia prevale 22-17. Secondo quarto, Ricci 28-17 per la squadra allenata da Gian Marco Pozzecco. Datome, 30-23.Spissu, 33-24. Di nuovo Spissu, 36-27. Tripla di Spissu, 41-31. Polonara, 46-36. Franke tiene in gara l’ Olanda, però 46-39 per gli azzurri. Tonut, 51-41. Polonara, l’ Italia si impone di nuovo 54-43.