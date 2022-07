Calciomercato: il Lecce acquista Bistrovic dal Cska Mosca

A 19 anni ha disputato nel Cska Mosca molte partite in Serie A in Russia e in Europa League. E’ stato titolare nella Croazia Under 21. Il tecnico dei salentini Marco Baroni punta molto su Bistrovic. Sarà un rinforzo importante per il Lecce per la prossima stagione in Serie A.

- Il Lecce ha acquistato il centrocampista croato Kristijan Bistrovic 24 anni in prestito con diritto di riscatto dal Cska Mosca. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Nella scorsa stagione ha giocato nel Kasimpasa e nel Karagumruk in Turchia in Serie A. E’ alto 1,88.