Calciomercato: interesse del Lecce per Baschirotto dell'Ascoli

FRANCESCO LOIACONO - In Serie A il Lecce è interessato al difensore Federico Baschirotto dell’Ascoli. Presto il responsabile dell’area tecnica dei salentini Pantaleo Corvino contatterà la società marchigiana per cercare l’ intesa economica fondamentale per portare il calciatore a Lecce. Trattative per il centrocampista scozzese Lewis Ferguson dell’ Aberdeen.

Corvino sta cercando di allestire una squadra competitiva per la prossima stagione. L’obiettivo è ottenere la salvezza. E’ stato ceduto l’attaccante Massimo Coda a titolo definitivo al Genoa in Serie B. Il giocatore ha lasciato i salentini dopo due stagioni.