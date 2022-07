Covid Puglia: +13.150 casi e 13 decessi. Tasso al 27,8%

BARI - Nelle ultime 24 ore sono 13.150 i nuovi casi di Covid-19 rilevati Puglia su 47.170 test giornalieri registrati, con una incidenza del 27,8%.Sono tredici i decessi registrati.Rispetto a ieri ricoveri in aumento: 11 in più rispetto a ieri in area non critica (sono 443) e 3 in più in terapia intensiva (sono 22).La provincia con più casi è quella di Bari (4.193), seguita da Lecce (3.087), Taranto (2.017) e Foggia (1406). Nel Brindisino sono stati rilevati 1.328 casi e nella Bat 873. I positivi residenti fuori regione sono 204 e 42 quelli per cui non è stata ancora definita la provincia di provenienza. Le persone attualmente positive sono 88.829.