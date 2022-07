Msc Crociere diventa top sponsor del Napoli Basket

Firmata una nuova partnership tra le due società per la stagione sportiva 2022/2023





“Siamo stati molto felici quando abbiamo saputo che il gruppo MSC aveva accettato di accompagnarci e sostenere il progetto sportivo del Napoli Basket. Stiamo impegnandoci costantemente da alcuni anni per costruire una società forte e organizzata che rappresenti nel miglior modo possibile la nostra città nel panorama nazionale di questo bellissimo sport. Avere quindi con noi la MSC Crociere, leader mondiale in questo settore, e da sempre impegnata nel sostenere lo sport, ci inorgoglisce e ci sprona a fare sempre meglio. Un sincero ringraziamento va rivolto a Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere che ha da subito creduto nel nostro progetto”, ha dichiarato Francesco Tavassi co-proprietario della S.S. Napoli Basket.





La partnership prevede principalmente l’inserimento del logo MSC Crociere sul retro maglia (posizione spalla) della squadra in occasione di tutte le partite di Serie A/1 e Coppa Italia, visibilità a bordocampo attraverso banner adesivi e proiezione del brand tramite led. L’accordo stabilisce, inoltre, l’esposizione del logo MSC sul sito web del Napoli basket nella fascia Top Sponsor e attività di social media marketing sfruttando le piattaforme di comunicazione del club attraverso la condivisione di offerte commerciali turistiche di MSC.

NAPOLI – MSC Crociere e Napoli Basket scenderanno in campo insieme per la stagione sportiva 2022/2023. MSC Crociere sarà quindi Top Sponsor del Napoli Basket per la prossima stagione sportiva e che vedrà la squadra partenopea disputare il campionato di Serie A/1. L’accordo, che prevede la presenza del logo di MSC Crociere sulla nuova maglia della squadra, è stato presentato a bordo di MSC Seaview, a Napoli, con la partecipazione del Managing Director di MSC Crociere Leonardo Massa e i patron del Napoli Basket Alfredo Amoroso, Federico Grassi e Francesco Tavassi.L’iniziativa nasce dalla volontà di MSC Crociere di essere presente con il proprio logo ai massimi livelli del mondo dello sport nazionale e internazionale, affiancando, al contempo, le eccellenze sportive a livello locale, nazionale e internzaionale.“La partnership siglata con il Napoli Basket rappresenta per MSC un tassello importante per la presenza della Compagnia nel mondo dello sport ai massimi livelli. Il Napoli Basket è un’importante realtà sportiva della città di Napoli a livello nazionale ed internazionale. La compagine cestistica ha in programma il raggiungimento di ambiziosi traguardi per gli anni a venire ed è questo uno dei valori che condividiamo: lavorare in team per raggiungere grandi obiettivi come ha fatto il Napoli basket e come ha fatto MSC Crociere in questi anni. Grazie alla tenacia e all’ambizione, oggi MSC Crociere è il terzo brand di crociere più grande del mondo, nonché leader del mercato in Italia, Europa, Sud America, Golfo Persico e Africa meridionale, con una quota di mercato e una capacità di trasporto superiore a qualsiasi altro player. Siamo contenti che il nostro logo sia presente sulla maglia della squadra napoletana che intendiamo accompagnare nel suo percorso di crescita sportiva”, ha affermato Leonardo Massa, Managing Director MSC Crociere.“È davvero motivo di grande orgoglio da parte nostra che un'azienda così importante come MSC Crociere abbia voluto accompagnare il Napoli Basket in questa splendida nuova avventura. Questa è la riprova di quanto sia valido il nostro progetto, e dimostra i passi in avanti che abbiamo compiuto sopratutto nel campo delle sponsorizzazioni. La scelta di MSC Crociere di affiancare con il suo prestigioso nome la prossima stagione del Napoli Basket, è la chiara dimostrazione che siamo sulla buona strada”, ha dichiarato Alfredo Amoroso, Amministratore delegato della S.S. Napoli basket.“La S.S. Napoli Basket saluta con soddisfazione la nascita della partnership con MSC Crociere, azienda leader nel settore delle crociere e che rappresenta al meglio la produttività e lo stile italiano, riconosciuto in tutto il mondo. Si uniscono così due Brand che fanno della eleganza e dell'unicità valori fondamentali. La S. S. Napoli Basket grazie a questo accordo, allarga sempre più il ventaglio di rapporti commerciali di grande spessore. Avere un Top Sponsor come MSC Crociere, è per la nostra società motivo di orgoglio che ci spinge a fare sempre meglio” ha sottolineato Federico Grassi, Presidente della S.S. Napoli Basket.